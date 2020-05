1° Maggio, musica e analisi tra lavoro e coronavirus su Rai3 e Radio2 e Rai play (Di venerdì 1 maggio 2020) Sarà un particolarissimo 1° Maggio quello di quest’anno, per via del coronavirus e, tra riflessione e analisi e musica su Rai3 e Radio2 e su Raiplay si promette una giornata all’insegna del mix tra intrattenimento e informazione. Se Raiplay offre un canale dedicato alla lingua dei segni, la musica è protagonista nell’intero circuito nonostante la pandemia e l’isolamento. 1° Maggio, musica su Rai3 e Radio2 e Rai play: ecco le modalità l Covid-19 non blocca il concerto del Primo Maggio. Rai e Cgil, Cisl e Uil, visto che è impossibile tenere il Concertone a San Giovanni a Roma in occasione della festa dei lavoratori, hanno trasformato l’evento di piazza in un programma televisivo. “musica per l’Italia – lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”, quattro ore – dalle 20 alle 24 su ... Leggi su italiasera Primo Maggio - Venditti controcorrente : “La musica deve restare in silenzio”

Firenze : il coronavirus fa saltare il LXXXIII Festival del Maggio Musicale Fiorentino

Firenze - Maggio Musicale : le opere e i concerti in streaming della settimana (mentre quelli dal vivo saltano causa coronavirus) (Di venerdì 1 maggio 2020) Sarà un particolarissimo 1°quello di quest’anno, per via dele, tra riflessione esue su Raisi promette una giornata all’insegna del mix tra intrattenimento e informazione. Se Raioffre un canale dedicato alla lingua dei segni, laè protagonista nell’intero circuito nonostante la pandemia e l’isolamento. 1°sue Rai: ecco le modalità l Covid-19 non blocca il concerto del Primo. Rai e Cgil, Cisl e Uil, visto che è impossibile tenere il Concertone a San Giovanni a Roma in occasione della festa dei lavoratori, hanno trasformato l’evento di piazza in un programma televisivo. “per l’Italia –in sicurezza: per costruire il futuro”, quattro ore – dalle 20 alle 24 su ...

NekOfficial : Ve lo avevo promesso! Voglio darvi tutta la musica che posso! Da stanotte a mezzanotte (1 maggio) sarà disponibile… - Radio3tweet : Per il lavoro che cambia, per i lavoratori a cui è dovuta la conoscenza, la tutela e tutta la nostra attenzione. In… - RaiTre : 'La musica accompagna i momenti importanti della nostra vita, ed oggi più che mai continuerà a farlo.'… - LaPresse_news : 1 Maggio, il Concertone in edizione speciale - weltschmerzj : RT @SpotifyItaly: Primo maggio: forza, coraggio e #NewMusicFriday. Ascolta ora #BeKind di @marshmellomusic & @halsey più tanta altra nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio musica 10 canzoni per il Primo Maggio Il Giornale della Musica I dischi da ascoltare a maggio

L’elenco degli album che gli artisti avrebbero voluto pubblicare nel maggio 2020 e sono stati rimandati comprende grossi nomi come Alanis Morissette e Alicia Keys. Consoliamoci con chi c’è. Con Mark L ...

L'oroscopo di Corinne per la settimana dall'1 all'8 maggio

ARIETE : C’è ancora un mondo da scoprire al di là di quegli eterni silenzi e restrizioni che hanno caratterizzato un momento per voi e per tutti assai delicato. Nel ponticello del 1° maggio assalirà l ...

L’elenco degli album che gli artisti avrebbero voluto pubblicare nel maggio 2020 e sono stati rimandati comprende grossi nomi come Alanis Morissette e Alicia Keys. Consoliamoci con chi c’è. Con Mark L ...ARIETE : C’è ancora un mondo da scoprire al di là di quegli eterni silenzi e restrizioni che hanno caratterizzato un momento per voi e per tutti assai delicato. Nel ponticello del 1° maggio assalirà l ...