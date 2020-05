1 maggio, Conte: ‘Mondo del lavoro a dura prova. Lo Stato non ha mai trovato di fronte a sé una minaccia come questa’ (Di venerdì 1 maggio 2020) Il messaggio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il 1 maggio, Festa del lavoro: “Molti sono preoccupati per la situazione”. In occasione della Festa del lavoro, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto mandare un messaggio agli italiani con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. 1 maggio, il messaggio di Giuseppe Conte: “Il mondo del lavoro è messo a dura prova” Nella prima parte del suo messaggio Conte ha voluto parlare del momento di difficoltà che sta attraversando il mondo del lavoro in tutti i suoi settori. La macchina dell’economia viaggia a rilento e combatte per non fermarsi. Ma il colpo più duro, almeno nell’immediato, ha travolto i lavoratori. “Il mondo del lavoro è messo a dura prova. Tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza, fra ... Leggi su newsmondo 1° maggio - Conte : “Lavoro messo a dura prova - chiedo scusa per i ritardi delle indennità”

1 maggio - il messaggio di Conte ai lavoratori : “Se scendono i contagi - in alcune zone si riapre prima”

Primo maggio - Conte agli italiani : “Chiedo scusa a nome del Governo” (Di venerdì 1 maggio 2020) Il messaggio del Presidente del Consiglio Giuseppeper il 1, Festa del: “Molti sono preoccupati per la situazione”. In occasione della Festa del, il Presidente del Consiglio Giuseppeha voluto mandare un messaggio agli italiani con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. 1, il messaggio di Giuseppe: “Il mondo delè messo a” Nella prima parte del suo messaggioha voluto parlare del momento di difficoltà che sta attraversando il mondo delin tutti i suoi settori. La macchina dell’economia viaggia a rilento e combatte per non fermarsi. Ma il colpo più duro, almeno nell’immediato, ha travolto i lavoratori. “Il mondo delè messo a. Tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza, fra ...

Agenzia_Ansa : Conte: 'Se ci saranno meno contagi, nuovi allentamenti a maggio su commercio a dettaglio, ristorazione, servizi all… - petergomezblog : 1 maggio, Conte: “Chiediamo scusa per ritardi nell’erogazione degli aiuti, continueremo a pressare per sbloccare i… - Corriere : Conte: «Chiedo scusa per i ritardi nei pagamenti, capisco la rabbia» - giufra555 : RT @petergomezblog: 1 maggio, Conte: “Chiediamo scusa per ritardi nell’erogazione degli aiuti, continueremo a pressare per sbloccare i paga… - kontross : RT @petergomezblog: 1 maggio, Conte: “Chiediamo scusa per ritardi nell’erogazione degli aiuti, continueremo a pressare per sbloccare i paga… -