1 maggio 2020: Concerto Roma, orario, dove guardarlo in diretta streaming 1 maggio 2020: sarà una Festa dei Lavoratori decisamente particolare per via dell'epidemia di Covid 19 e delle conseguenti misure di restrizione per cui ogni assembramento resterà vietato ancora a lungo. 1 maggio 2020: un "Concertone" diverso dagli altri Il tradizionale Concerto del Primo maggio avrà ancora una volta al centro lavoro e futuro, tuttavia, non si terrà nella consueta location di Piazza San Giovanni in Laterano. L'organizzazione del "Concertone" ha scelto di metterlo comunque in scena, nonostante l'epidemia di nuovo coronavirus, ma le esibizioni si svolgeranno tra l'Auditorium Parco della Musica di Roma e diverse altre location, insomma, lontano dalle centinaia di migliaia di persone che ogni anno si affollano sotto il ...

Concerto Primo Maggio 2020 - in diretta TV su Rai 3 : Ecco gli Artisti che si esibiranno

