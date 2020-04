WhatsApp | le nuove restrizioni hanno fatto crollare le condivisioni del 70%

(Di giovedì 30 aprile 2020) Lesuriguardanti l’inoltro dei messaggi, introdotte a inizio mese, cominciano a dare i propri frutti. Un portavoce di Facebook – proprietaria della popolare app di messaggistica istantanea – ha infatti dichiarato a Techcrunch che la diffusione dei contenuti virali sarebbe crollata di ben il 70% da quando lelimitazioni sono state implementate. Per chi non lo ricordasse, agli inizi di aprile il team di sviluppo della popolare app di instant messaging aveva deciso di limitare a un solo contatto per volta la condivisione di messaggi che risultino già inoltrati a più di 5 contatti. Obiettivo della restrizione era di limitare la diffusione di fake news, messaggi virali e catene di sant’antonio varie, soprattutto in questo delicato periodo di pandemia. Una soluzione che – a quanto pare – sembra funzionare. Bisogna ...

Per chi non lo ricordasse, agli inizi di aprile il team di sviluppo della popolare app di instant messaging aveva deciso di limitare a un solo contatto per volta la condivisione di messaggi che risult ...