Wet market, caccia indiscriminata e deforestazione. Così l’Africa prepara il terreno alle prossime pandemie (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr – I wet market non esistono solo in Asia. I tristemente noti punti di commercio delle carni di animali selvatici – spesso in via di estinzione – venduti e dissezionati in condizioni igieniche raccapriccianti e finiti sul banco degli imputati come principali diffusori di zoonosi, esistono anche in Africa. E la situazione desta più di una preoccupazione. Lo ha detto la segretaria esecutiva della Convenzione Mondiale per la Biodiversità, Elizabeth Maruma Mrema in una intervista al quotidiano britannico The Guardian, a margine di svariati appelli internazionali per chiudere per sempre ogni mercato di animali selvatici del pianeta: «Sarebbe bene bandire i mercati di animali vivi come hanno fatto la Cina e altre nazioni. Ma dovremmo anche ricordarci che ci sono comunità, soprattutto nelle aree rurali a basso reddito, specialmente ... Leggi su ilprimatonazionale Dentro al "Wet Market" di Wuhan - le origini del coronavirus : Le Iene - immagini raccapriccianti

Coronavirus - wet market cinesi : pangolino e pipistrelli/ Video choc (Le Iene)

Il coronavirus e i wet market cinesi : da Le Iene viaggio alla scoperta di un mondo illegale e pericoloso (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr – I wetnon esistono solo in Asia. I tristemente noti punti di commercio delle carni di animali selvatici – spesso in via di estinzione – venduti e dissezionati in condizioni igieniche raccapriccianti e finiti sul banco degli imputati come principali diffusori di zoonosi, esistono anche in Africa. E la situazione desta più di una preoccupazione. Lo ha detto la segretaria esecutiva della Convenzione Mondiale per la Biodiversità, Elizabeth Maruma Mrema in una intervista al quotidiano britannico The Guardian, a margine di svariati appelli internazionali per chiudere per sempre ogni mercato di animali selvatici del pianeta: «Sarebbe bene bandire i mercati di animali vivi come hanno fatto la Cina e altre nazioni. Ma dovremmo anche ricordarci che ci sono comunità, soprattutto nelle aree rurali a basso reddito, specialmente ...

enpaonlus : Coronavirus, i pericolosi wet market non si trovano solo in Asia e Africa: a New York City ce ne sono…… - LaStampa : Mentre i riflettori sono puntati sugli wet market asiatici, in Africa da almeno venti anni il consumo di carne selv… - ClaudiaModelMgt : RT @IlPrimatoN: Mentre i riflettori sono puntati sull'Asia, in Africa i wet market, uniti al bracconaggio e alla deforestazione aprono la s… - MariaTeresaC3 : RT @IlPrimatoN: Mentre i riflettori sono puntati sull'Asia, in Africa i wet market, uniti al bracconaggio e alla deforestazione aprono la s… - Antonel23399615 : RT @IlPrimatoN: Mentre i riflettori sono puntati sull'Asia, in Africa i wet market, uniti al bracconaggio e alla deforestazione aprono la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Wet market Cosa sono i “wet market” cinesi e perché bisogna chiuderli Rolling Stone Italia Cosa sono i “wet market” cinesi e perché bisogna chiuderli

L’origine della pandemia di COVID-19 non è ancora certa, ma gli indizi sono forti e convergono tutti sul wet market cinese di Wuhan. E in particolare sui pipistrelli e sui pangolini venduti in quel me ...

Così l’Africa si “mangia” la sua fauna selvatica. La prossima pandemia nascerà dal Continente Nero?

Mentre i riflettori sono puntati sugli wet market asiatici, in Africa da almeno venti anni il consumo di carne selvatica ha aperto la strada non solo al rischio di pandemie da “salto di specie”, ma an ...

L’origine della pandemia di COVID-19 non è ancora certa, ma gli indizi sono forti e convergono tutti sul wet market cinese di Wuhan. E in particolare sui pipistrelli e sui pangolini venduti in quel me ...Mentre i riflettori sono puntati sugli wet market asiatici, in Africa da almeno venti anni il consumo di carne selvatica ha aperto la strada non solo al rischio di pandemie da “salto di specie”, ma an ...