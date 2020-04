Walter Ricciardi si è dimesso dalla guida dell’ISS (ma la notizia è del dicembre 2018) (Di giovedì 30 aprile 2020) Sì, Walter Ricciardi non è più il direttore dell’Istituto Superiore di Sanità e in molti stanno ‘esultando’ sui social per tutto ciò. Ma si tratta di un entusiasmo a scoppio ritardato visto che il medico non è più alla guida dell’ISS dal dicembre del 2018, quando rassegnò le proprie dimissioni in contrasto con le posizioni del governo di allora (quello guidato da Movimento 5 Stelle e dalla Lega) definite dal lui stesso ‘antiscientifiche’. Allora, perché le persone credono che questo sia un fatto recente. LEGGI ANCHE > Salvini chiede al governo di «cacciare» Ricciardi per un tweet contro Trump A creare confusione è stato un articolo condiviso da Libero Quotidiano sui social e datato 29 aprile 2020. Il pezzo on questione riporta l’inchiesta fatta da ... Leggi su giornalettismo Walter Ricciardi "Coronavirus non resiste al caldo"/ "Con 35° scompare in due minuti"

VittorioSgarbi : Un bel ritratto di Walter Ricciardi, l'uomo che sussurra a Conte e Speranza.