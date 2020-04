Wall Street in rosso, pesano dati disoccupazione (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Prosegue in calo la borsa di Wall Street il giorno dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse e si è detta pronta a tutto pur di salvare l’economia americana attualmente in affanno a causa del propagarsi dell’epidemia di coronavirus. Nella consueta conferenza stampa al termine del FOMC, il numero uno della Fed, Powell, ha anche anticipato che l’attività economica degli Stati Uniti accuserà “una caduta senza precedenti” nel secondo trimestre, a riflesso delle misure restrittive (lockdown) adottate per limitare la diffusione del Covid-19. I dati macro in uscita oggi alimentano ancor di più le preoccupazioni della banca centrale americana, dopo quelli sul PIL statunitense diffusi la vigilia, che hanno evidenziato una contrazione che ha segnato il peggior calo dal 2009. In particolare, ... Leggi su quifinanza Wall Street negativa dopo Fed e dati macro

