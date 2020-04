Volley | circa cinque milioni dalla FIPAV alle società per far fronte all’emergenza

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 aprile 2020)di europer il movimento azzurro del: a tanto ammonta, secondo quanto si apprende dal sito federale, la manovra varata in soccorso delle società italiane. Tre le azioni principali: quota di affiliazione per la prossima stagione ridotta a soli 15 euro a carico delle società; riduzione del contributo di tesseramento a carico delle società; nessuna quota d’iscrizione o tasse di gara per i campionati giovanili. Di seguito il comunicato integrale dellacon tutte le misure: “Un’azione forte e decisa per salvaguardare il vero patrimonio della Federazione Italiana Pallavolo: le oltre 4000 società presenti su tutto il territorio. Come per tutto il paese e per lo sport italiano, l’emergenza legata al Covid-19 ha avuto un forte impatto economico anche sul movimento del. La conclusione dei ...