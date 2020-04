Voi che cosa farete quest'estate? (Di giovedì 30 aprile 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Compro una piscina gonfiabile e la metto in salotto","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Riempio di sabbia la cucina e mi ci sdraio","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Viaggio lungo la circonvallazione","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Prendo un aereo nella speranza di potermi imbarcare","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Niente di niente","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Fingerò di essere in quarantena per non pensare alle vacanze","index":5},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Andrò al mare in Italia, pur sapendo che sarà possibile andare in spiaggia","index":6},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Guardo tre mesi di televisione","index":7} Leggi su liberoquotidiano Chi sono i congiunti? Quel che cavolo vi pare a voi

Fase 2 - de Magistris ai consiglieri : “Su di noi - ma anche su voi ricadrà tutto il peso”

Cracco : “Ma quale distanza… Voi pensate che si risolva tutto così?” (Di giovedì 30 aprile 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Compro una piscina gonfiabile e la metto in salotto","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Riempio di sabbia la cucina e mi ci sdraio","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Viaggio lungo la circonvallazione","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Prendo un aereo nella speranza di potermi imbarcare","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Niente di niente","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Fingerò di essere in quarantena per non pensare alle vacanze","index":5},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Andrò al mare in Italia, pur sapendo che sarà possibile andare in spiaggia","index":6},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Guardo tre mesi di televisione","index":7}

matteosalvinimi : Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete ag… - Capezzone : +Supersintesi+ Avendo sospeso i loro weekend a Capalbio, pensano che sia stata sospesa anche la Costituzione. Avend… - c_appendino : ?? Quello che stiamo facendo è un patto con i cittadini: dal 4 maggio noi riapriamo i parchi, voi vi impegnate a fre… - ChiaMaSi : RT @matteosalvinimi: Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete agli… - MicheleGuetta : RT @LorenaLVilla: la governatrice della #Calabria prende decisioni e si assume responsabilità. Brava. Ora quelli che “vi stiamo dando una… -

Ultime Notizie dalla rete : Voi che Cara donna Giorgia, se Guccini istiga all'odio voi che fate? Il Fatto Quotidiano Adriana Volpe conferma lo sbarco su Tv8: l’affetto dei colleghi da Andrea Denver a Marcello Cirillo

Il Grande Fratello Vip ha fatto bene ad Adriana Volpe, pronta a tornare in televisione con un nuovo programma. C'era chi si aspettava una ripartenza da Mediaset, ma è invece Tv8 ad aver accolto a brac ...

Il Gruppo Forraditesta® dona un laringoscopio al Pronto Soccorso: “Grazie per quello che fate ogni giorno”

Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile, i componenti del Gruppo FORRADITESTA® di Orvieto hanno consegnato nelle mani del Dott. Cesare Magistrato, Direttore S.C. Pronto Soccorso e 118 Area Orvietana del ...

Il Grande Fratello Vip ha fatto bene ad Adriana Volpe, pronta a tornare in televisione con un nuovo programma. C'era chi si aspettava una ripartenza da Mediaset, ma è invece Tv8 ad aver accolto a brac ...Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile, i componenti del Gruppo FORRADITESTA® di Orvieto hanno consegnato nelle mani del Dott. Cesare Magistrato, Direttore S.C. Pronto Soccorso e 118 Area Orvietana del ...