Vivi e lascia vivere seconda puntata: trama e anticipazioni 30 aprile 2020 (Di giovedì 30 aprile 2020) Vivi E lascia vivere seconda puntata. Arriva su Rai 1 giovedì 30 aprile 2020 la nuova fiction con protagonista Elena Sofia Ricci. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. Vivi e lascia vivere seconda puntata: trama e anticipazioni 30 aprile 2020 Vivi e lascia vivere seconda puntata – episodio 3 La rinascita. Laura grazie all'aiuto di Toni apre una sua attività e prova a farla funzionare, ma le cose non vanno come si aspetta. Scopre che Marilù non le racconta la verità e prende una decisione. Vivi e lascia vivere seconda puntata: trama e anticipazioni 30 aprile 2020 Vivi e lascia vivere seconda puntata – episodio 4 La fiducia. Laura coinvolge Marilù nella sua attività. Toni fa una sorpresa a Laura e ai suoi figli. Giada litiga con sua madre e svela ...

Vivi e lascia vivere/ Anticipazioni 30 aprile : Giada scappa di casa!

