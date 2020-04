Affaritaliani : Virus: influenza trattata da ebola?Così si rischia di uccidere l'Italia - PinoJazzing : @LArabaFenice2 @swamilee @laGreta_ Ti devo ricordare Burioni che a gennaio in TV ci rassicurava che in Italia si sa… - Mark61275192 : @Mario_Intini @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT A mettere la gente agli arresti domiciliari son capaci tutti! Meno qu… - Filli94 : @C17Joker ma infatti, non siamo mica scemi, basta fare attenzione come per tutti i virus, anche quando ho il raffre… - antoborr54 : RT @Moonlightshad1: A me Scanzi con sta particolarmente simpatico, ma che il virus “fosse come una semplice influenza” lo ha detto più di d… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus influenza "Il coronavirus tornerà ogni anno, come l'influenza" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Coronavirus, Pezzella: "Vi racconto i miei sintomi. E' simile all'influenza, che paura"

German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera per parlare dell'esperienza con il Coronavirus che ha colpito anche lui in questa ondata emergenziale it ...

Coronavirus, pericoloso per fertilità maschile?

Il coronavirus pericoloso per la fertilità maschile? E’ una domanda che si sono posti in molti, aizzati dalla fake news che vorrebbe gli uomini più suscettibili a questo agente patogeno sia nel contag ...

