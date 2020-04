Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 30 APRILEORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SULL’A12 TRA VALCANNETO E CERVETERI, NEI DUE SENSI DI MARCIA TORNIAMO NELLA CAPITALE SUL TRATTO URBANO DEL A24, SEGNALIAMO LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E PORTONACCIO, NELLE DUE DIREZIONI, LE OPERAZIONI TERMINERANNO ALLE 18 DI QUESTA SERA CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA A24-TERAMO, TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI, IN DIREZIONE, E TRAEST E VICOVARO-MANDELA, IN DIREZIONE TERAMO. TERMINE DELLE OPERAZIONI PREVISTO PER LE ORE 18. I LAVORI PROSEGUONO ANCHE REGIONALE 207 NETTUNENSE. QUI SI TRATTA DI OPERAZIONI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA ALTEZZA KM 7+500, PRESSO CECCHINA VI INVITIAMO A PRESTARE ...