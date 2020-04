Vergogna | ci portano il virus Ira contro la Parodi per i ravioli

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 30 aprile 2020) Luana Rosato Benedettaattaccata in maniera inaspettata da un hater per aver proposto sui social la ricetta deiasiatici: i motivi della polemica hanno lasciato tutti basiti La scelta di Benedettadi condividere sui social la ricetta deigiapponesi, i gyoza, è stata apprezzata da molti utenti che la seguono in cucina, ma tra tutti i commenti positivi se ne nota uno davvero polemico. Non è certo la prima volta che la conduttrice e giornalista, amatissima per i suoi programmi culinari, finisce nel mirino degli hater. Tempo addietro, infatti, la ricetta dei suoi biscotti di marzapane per Halloween venne duramente criticata da un gruppo di mamme che ritenevano inaccettabile la preparazione di una ricetta che si rifaceva ad un culto molto lontano dalla religione cristiana. La, tuttavia, ha sempre tentato di ignorare gli odiatori ...