“Vaccino per il Coronavirus potrebbe essere pronto a gennaio”, l’annuncio del capo della task force Usa (Di giovedì 30 aprile 2020) L’intenzione degli Stati Uniti di produrre dosi del vaccino contro il Coronavirus entro il mese di gennaio 2021 “è possibile”. E’ quanto dichiarato nel programma “Today Show” dell’emittente “Nbc” dal virologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci. “Siamo nelle prime fasi del processo. Entrando nella prossima fase, cercheremo in maniera cauta ma rapida di capire se il vaccino funziona ed è sicuro. Se la risposta è affermativa, accelereremo la produzione in collaborazione con le aziende coinvolte”. “Non è possibile aspettare una risposta certa prima di avviare la produzione. Bisogna iniziare a produrre il vaccino presupponendo che funzioni. Se poi sapremo con sicurezza che è efficace, accelereremo la produzione per cercare di rispettare i tempi prefissati. Vogliamo ... Leggi su calcioweb.eu “Vaccino 2001 per Coronavirus per animali domestici : qualcosa non va - ci prendono per co***oni”

Coronavirus - dalla Cina : “Vaccino per le situazioni d’emergenza pronto a settembre”

Coronavirus : “Vaccino svizzero pronto per ottobre”. Dosi per milioni di persone (Di giovedì 30 aprile 2020) L’intenzione degli Stati Uniti di produrre dosi del vaccino contro ilentro il mese di gennaio 2021 “è possibile”. E’ quanto dichiarato nel programma “Today Show” dell’emittente “Nbc” dal virologo di riferimentoCasa Bianca, Anthony Fauci. “Siamo nelle prime fasi del processo. Entrando nella prossima fase, cercheremo in maniera cauta ma rapida di capire se il vaccino funziona ed è sicuro. Se la risposta è affermativa, accelereremo la produzione in collaborazione con le aziende coinvolte”. “Non è possibile aspettare una risposta certa prima di avviare la produzione. Bisogna iniziare a produrre il vaccino presupponendo che funzioni. Se poi sapremo con sicurezza che è efficace, accelereremo la produzione per cercare di rispettare i tempi prefissati. Vogliamo ...

davidefaraone : Mentre equipe di scienziati di tutto il mondo lavorano h24 per il vaccino contro il #coronavirus, ecco a voi il not… - Antonio_Tajani : Assumere nuovi medici e infermieri. Ristrutturare ospedali obsoleti. Finanziare la ricerca per un vaccino contro il… - Agenzia_Italia : Per #BillGates ci vorranno uno o due anni per tornare alla normalità - straditeresa : @Linus2k @ederoclite Stai uscendo dal seminato. E comunque per tua informazione nessuno ha mai chiesto riaperture i… - GiovanniRota52 : RT @davidefaraone: Mentre equipe di scienziati di tutto il mondo lavorano h24 per il vaccino contro il #coronavirus, ecco a voi il noto vir… -