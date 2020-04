Vaccino Coronavirus, le ultime notizie sulla sperimentazione. Verso la produzione di massa (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Vaccino contro il Coronavirus nel Regno Unito ha fatto un grande passo avanti, dopo che gli scienziati hanno rivelato i piani per la produzione di massa se gli studi hanno successo. L’Università di Oxford ha collaborato con il colosso farmaceutico AstraZenenca per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione su larga scala del candidato al Vaccino per il Covid-19 attualmente in fase di sperimentazione nel Regno Unito. L’accordo è stato annunciato giovedì, con i dettagli che saranno finalizzati nelle prossime settimane. La mossa consentirà una rapida vaccinazione in tutto il mondo se il candidato si dimostrerà efficace, ha affermato l’università. Vaccino Coronavirus, a che punto siamo. Quando avverrà la produzione in tutto il mondo La scorsa settimana sono iniziate le sperimentazioni sull’uomo del Vaccino ... Leggi su italiasera Coronavirus - già a settembre ci sarà un vaccino? Pronto l’annuncio di Boris Johnson

