Va a Luca Maris il Terzo Premio Internazionale della critica “Gianni Cesarini” del

Un riconoscimento più che meritato che ha visto Luca Maris aggiudicarsi il Terzo Premio Internazionale della critica "Gianni Cesarini" del Festival Di Napoli: un Premio che profuma della sua terra, conquistato a mani nude con passione e grande tenacia. L'assegnazione è avvenuta il 12 aprile 2020, durante un periodo che vede l'intero globo terrestre affrontare uno dei momenti più difficili del secolo. E chi più di Luca, difensore della vita e dell'amore per il proprio pianeta, poteva meritarsi un riconoscimento simile? A nostro avviso nessun altro. La passione per la musica di Luca Maris, unito al suo talento e al suo costante impegno nel rendere il bene vittorioso sul male hanno reso possibile anche questo difficile e sudato traguardo: il Terzo Premio Internazionale della critica "Gianni Cesarini" del Festival

NAPOLI – Ci sono infiniti modi per creare bellezza, ci sono infiniti modi per emozionarsi ed emozionare, e ogni evento che viene a noi è una opportunità per accogliere aspetti della vita e viverli las ...

Il 12 aprile 2020 è stato assegnato a Luca Maris il terzo Premio Internazionale della Critica Gianni Cesarini del Festival di Napoli 2019. Si tratta del più alto riconoscimento dopo il primo premio de ...

