Usa | Trump durissimo contro la Cina | Vogliono impedire la mia rielezione

(Di giovedì 30 aprile 2020) La"farà tutto quello che può" pera Donalddi essere rieletto. Se n'è detto convinto lo stesso presidente Usa in un'intervista alla Reuters, in uno dei più duri attacchi mai lanciati...

Agenzia_Ansa : L'Oms avverte: siamo lontani dalla fine della #pandemia. Nyt: Trump evoca l'apertura delle scuole #coronavirus #ANSA - RaiNews : Oltre 2500 decessi in 24 ore: il numero totale delle vittime arriva a oltre 60mila. Trump spinge per l'autorizzazio… - SkyTG24 : Coronavirus Usa, superati i 60mila morti. Trump: 'Virus sparirà' - simoventurini1 : RT @michelegiorgio2: Annuncio dell'ormai certo candidato democratico alle presidenziali USA Joe Biden: se sarò eletto terrò l'ambasciata am… - c_digiangiacomo : RT @bruno02211955: Mai dimenticare che nessun paese al mondo ha avuto il privilegio di avere un memorandum USA con valore di legge finaliz… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump

Il Sole 24 ORE

Elon Musk appare sempre più furioso nei confronti del lockdown negli USA, accostando le sue posizioni a quelle di Donald Trump e degli americani scesi in strada per protestare a favore del ritorno ...La Cina "farà tutto quello che può" per impedire a Donald Trump di essere rieletto. Se n'è detto convinto lo stesso presidente Usa in un'intervista alla Reuters, in uno dei più duri attacchi mai lanci ...