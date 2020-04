USA, peggiora l’attività manifatturiera nell’area di Chicago (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Si indebolisce l’attività manifatturiera nell’area di Chicago, con il settore che si conferma in zona contrazione. Nel mese di aprile, l’indice PMI Chicago si è attestato a 35,4 punti dai 47,8 punti del mese precedente. Il dato risulta sopra le attese degli analisti che erano per una discesa fino a 38 punti. Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense. Leggi su quifinanza USA - attesa in peggioramento la fiducia dei consumatori

Coronavirus - tutte le notizie della notte – Punta di morti negli Usa : 1.150 in 24 ore. In Cina nessuna vittima per la prima volta. Boris Johnson peggiora : è in terapia intensiva

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Peggiorano i numeri negli USA - la Cina torna verso la normalità (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Si indebolisce l’attivitànell’area di, con il settore che si conferma in zona contrazione. Nel mese di aprile, l’indice PMIsi è attestato a 35,4 punti dai 47,8 punti del mese precedente. Il dato risulta sopra le attese degli analisti che erano per una discesa fino a 38 punti. Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.

Exprivia_Italy : RT @IDCItaly: Come anticipato - PCortellese : RT @IDCItaly: Come anticipato - clairebotai : RT @aldoceccarelli: IDCItaly: Come anticipato - aldoceccarelli : IDCItaly: Come anticipato - clairebotai : RT @IDCItaly: Come anticipato -

Ultime Notizie dalla rete : USA peggiora USA, peggiora l'attività manifatturiera nell'area di Chicago Il Messaggero USA, peggiora l'attività manifatturiera nell'area di Chicago

(Teleborsa) - Si indebolisce l'attività manifatturiera nell'area di Chicago, con il settore che si conferma in zona contrazione. Nel mese di aprile, l'indice PMI Chicago si è attestato a 35,4 punti da ...

Gilead e utili società tech del T1 spingono il sentiment

Trading Like a Pro: clicca qui e scopri di più. Le novità positive sui test clinici del farmaco Remdesivir di Gilead per curare il Covid-19 e i solidi utili di Microsoft e Facebook stanno spingendo, c ...

(Teleborsa) - Si indebolisce l'attività manifatturiera nell'area di Chicago, con il settore che si conferma in zona contrazione. Nel mese di aprile, l'indice PMI Chicago si è attestato a 35,4 punti da ...Trading Like a Pro: clicca qui e scopri di più. Le novità positive sui test clinici del farmaco Remdesivir di Gilead per curare il Covid-19 e i solidi utili di Microsoft e Facebook stanno spingendo, c ...