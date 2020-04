USA, crollano a marzo consumi e redditi delle famiglie americane (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Frena la crescita dei consumi e dei redditi delle famiglie americane a marzo. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, le spese personali (PCE) sono scivolate del 7,5% più di quanto stimato dagli analisti (-5%) e contro il + 0,2% del mese precedente. Anche i redditi personali hanno registrato una variazione negativa pari a -2% rispetto al +0,6% di febbraio e al -1,5% del consensus. Il PCE price index core, una misura dell’inflazione, segna una discesa dello 0,3% su mese (+ 0,1% il mese precedente) ed una salita dell’1,3% su anno (precedente +1,8%). Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Frena la crescita deie dei. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, le spese personali (PCE) sono scivolate del 7,5% più di quanto stimato dagli analisti (-5%) e contro il + 0,2% del mese precedente. Anche ipersonali hanno registrato una variazione negativa pari a -2% rispetto al +0,6% di febbraio e al -1,5% del consensus. Il PCE price index core, una misura dell’inflazione, segna una discesa dello 0,3% su mese (+ 0,1% il mese precedente) ed una salita dell’1,3% su anno (precedente +1,8%).

