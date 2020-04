Uomo litiga con la moglie e la lancia dal balcone: “Ero stressato dal lockdown” (Di giovedì 30 aprile 2020) Uomo litiga con la moglie e la lancia dal balcone: “Ero stressato dal lockdown” Un turista britannico è stato arrestato in Thailandia, dopo aver lanciato la moglie dal balcone del loro appartamento al settimo piano. Fortunatamente la donna è atterrata sul terrazzo dei vicini ed è riuscita a cavarsela “solo” con una frattura all’anca e un polso slogato. L’Uomo è stato arrestato e, interrogato dalla polizia tailandese, ha giustificato il gesto dicendo che era “stressato dal lockdown e dal fatto che i voli di ritorno nel Regno Unito erano stati cancellati”. Poteva finire in dramma la lite tra Dave Mitchell, turista inglese di 46 anni, e sua moglie Sukanda, una donna tailandese di 56. La coppia era bloccata in Thailandia a causa della quarantena imposta per l’epidemia di Coronavirus. L’Uomo ha detto ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 aprile 2020)con lae ladal: “Erodal lockdown” Un turista britannico è stato arrestato in Thailandia, dopo averto ladaldel loro appartamento al settimo piano. Fortunatamente la donna è atterrata sul terrazzo dei vicini ed è riuscita a cavarsela “solo” con una frattura all’anca e un polso slogato. L’è stato arrestato e, interrogato dalla polizia tailandese, ha giustificato il gesto dicendo che era “dal lockdown e dal fatto che i voli di ritorno nel Regno Unito erano stati cancellati”. Poteva finire in dramma la lite tra Dave Mitchell, turista inglese di 46 anni, e suaSukanda, una donna tailandese di 56. La coppia era bloccata in Thailandia a causa della quarantena imposta per l’epidemia di Coronavirus. L’ha detto ...

Un turista britannico è stato arrestato in Thailandia, dopo aver lanciato la moglie dal balcone del loro appartamento al settimo piano. Fortunatamente la donna è atterrata sul terrazzo dei vicini ed è ...

Tensione in via della Giustiana dove, nella serata del 29 aprile, è andata in scena una lite in famiglia. Gli agenti della Polizia di stato del commissariato Flaminio, arrivati sul posto alle 21:30, d ...

