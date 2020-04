Uomini e Donne, Sammy gravemente insultato, lui si vendica: “Ora faccio inca… un po’ di persone” (FOTO) (Di giovedì 30 aprile 2020) Il protagonista di Uomini e Donne Sammy Hassan si è trovato a fronteggiare una polemica davvero molto consistente sul suo profilo Instagram. In queste ore, infatti, il ragazzo è stato inondato di insulti per alcuni comportamenti assunti con Giovanna e anche con i suoi fan. Ad infastidire notevolmente gli utenti dei social pare sia stato lo slogan che lui adopera per salutare i suoi amici, ovvero “My Friends”. Da qui, però, è nata una polemica senza precedenti che ha preso una piega alquanto spietata. Le dure accuse contro Sammy In queste ore Sammy di Uomini e Donne è stato preso di mira sul web. Molti utenti lo hanno accusato di essere falso e noioso perché ogni volta che comincia una diretta o un video esordisce con lo slogan. Parecchie persone, dunque, pare non gradiscano la cosa, al punto da arrivare addirittura a muovere contro ... Leggi su kontrokultura Gemma Galgani - le difficoltà di questa nuova versione di Uomini e donne non finiscono qui

Uomini e Donne anticipazioni giovedì 30 aprile 2020 : Alessandro deve darsi una scossa

