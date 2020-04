Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Innamorata Di Punto Coronato! (Di giovedì 30 aprile 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Sossio ed Ursula si collegano in videochiamata facendo scoppiare a piangere la Galgani, che prende delle decisioni sui alcuni suoi corteggiatori. Per Giovanna continua la conoscenza con l’Alchimista… Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne abbiamo assistito a tanti colpi di scena per quanto riguarda Gemma. La Galgani ha dovuto come sempre affrontare gli attacchi di Tina che stavolta riguardavano l’età dei suoi corteggiatori. Sono stati però ospiti anche Sossio ed Ursula, in videoconferenza assieme alla piccola Bianca. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: il video di Sirius! La Puntata si apre con uno scontro tra Tina e Gemma, in quanto la prima dice che la Galgani non dovrebbe nemmeno tenere in considerazione di avere una relazione con un ragazzo di 26 anni, ossia Sirius. La Cipollari intanto sostiene che l’età ... Leggi su uominiedonnenews Uomini e Donne : dal 4 maggio si torna in studio nella formula classica e con tante novità

