‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 30 04 20

Leggi su isaechia

(Di giovedì 30 aprile 2020) Quando pensi che si sia toccato il fondo, ecco che sono capaci di scavare ancora più in basso. Cioè già questo format fa CACARE, letteralmente CACARE e assolutamente CACARE (e questo nonostante Queen Mary cerchi in tutti i modi di infiocchettare il floppone clamoroso che si è portata a casa), oggi, per quanto mi riguarda, con la pantomima di Gemma Galgani corteggiata dal ragazzo di 26 anni si è proprio raschiato il fondo del barile della decenza. E non rompetemi le ovaie col discorso che l’amore non ha età e che sono tutti maggiorenni e bla bla perché non attacca. A TUTTO c’è un limite e 44 anni di differenza non rientrano nell’amore che non ha età’ ma rientrano nella patologia che necessita di cura. Cioè non è che perché uno ha compiuto 18 anni il fatto che si accoppi con una ...