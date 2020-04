"Un corridoio turistico anti-Covid". Merkel ed Europa rovinano l'Italia. La Lega: "Concorrenza sleale" (Di giovedì 30 aprile 2020) Un "corridoio turistico anti-coronavirus" per fregare l'Italia. L'idea è di 4 Paesi: Germania, Austria, Repubblica Ceca e Croazia, per permettere ai cittadini di usufruire delle spiagge sull'Adriatico fin dalle prossime settimane concendo deroghe all'isolamento sfruttando lo scarso impatto dell'epidemia in queste regioni. Non può sfuggire il clamoroso impatto negativo sull'economia turistica Italiana sia a livello di località alpine sia di quelle marittime, visto che molte di queste erano mèta abituale di migliaia di turisti del centro Europa tra giugno e settembre. Contro l'area turistica "a circuito chiuso" si scaglia l'opposizione Italiana, criticando anche il governo di Giuseppe Conte. "Mentre in Italia si continua a ritardare il ritorno alla normalità e si discute di spiagge con barriere in plexiglass - attacca ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020) Un "-coronavirus" per fregare l'. L'idea è di 4 Paesi: Germania, Austria, Repubblica Ceca e Croazia, per permettere ai cittadini di usufruire delle spiagge sull'Adriatico fin dalle prossime settimane concendo deroghe all'isolamento sfruttando lo scarso impatto dell'epidemia in queste regioni. Non può sfuggire il clamoroso impatto negativo sull'economia turisticana sia a livello di località alpine sia di quelle marittime, visto che molte di queste erano mèta abituale di migliaia di turisti del centrotra giugno e settembre. Contro l'area turistica "a circuito chiuso" si scaglia l'opposizionena, criticando anche il governo di Giuseppe Conte. "Mentre insi continua a ritardare il ritorno alla normalità e si discute di spiagge con barriere in plexiglass - attacca ...

Noovyis : ('Un corridoio turistico anti-Covid'. Merkel ed Europa rovinano l'Italia. La Lega: 'Concorrenza sleale') Playhitmu… - Libero_official : 'Un corridoio turistico anti- #Covid' dalla #Germania alle spiagge della #Croazia. #Merkel ed #Europa ci tagliano f… - Voltolino1 : RT @PatriziaRametta: NON SMETTONO MAI DI FREGARCI QUELLI DELLA UE. CORRIDOIO TURISTICO COVIDFREE PER LA CROAZIA! PERCHE' NON CREARLO PER IL… - maryfagi : RT @PatriziaRametta: NON SMETTONO MAI DI FREGARCI QUELLI DELLA UE. CORRIDOIO TURISTICO COVIDFREE PER LA CROAZIA! PERCHE' NON CREARLO PER IL… - ausoloda : RT @PatriziaRametta: NON SMETTONO MAI DI FREGARCI QUELLI DELLA UE. CORRIDOIO TURISTICO COVIDFREE PER LA CROAZIA! PERCHE' NON CREARLO PER IL… -