Totti: «Volevo portare Barella alla Roma. Tonali? Farei carte false per prenderlo»

Francesco Totti ha parlato nel corso di una diretta Instagram con Paolo Bonolis svelando di aver provato a portare alla Roma Nicolò Barella. Le sue parole.

Barella – «È un mio pupillo ed è uno dei giocatori che avrei portato alla Roma il prima possibile, ma non ci sono riuscito».

Tonali – «Per lui Farei carte false. Sotto tutti i punti di vista, diventerà uno dei centrali più forti del mondo. Come Gerrard, De Rossi o Lampard. E' un misto tra Pirlo e Gattuso anche, ha tutto quello che può avere un giocatore. Ha un cambio di passo incredibile, è bravo tecnicamente e di testa, è sempre lucido. Sia nelle partite importanti sia nelle partite facili».

