Totti | «Ritorno alla Roma senza Pallotta? Mai dire mai»

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’addio di Francesco, dove era arrivato quando era solo un bambino e in cui era riuscito anche a diventare dirigente, aveva fatto non poco rumore. E non poteva essere altrimenti per uno che ha il cuore giallorosso da sempre e che ha rifiutato anche la possibilità di andare in formazioni estere che … L'articolo: «? Maimai» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.