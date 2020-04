Totti e Immobile protagonisti di «United per l'Italia» su Sky Sport (Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo il successo del primo appuntamento che ha riportato il calcio di nuovo in TV dopo settimane di assenza, i grandi campioni del pallone raddoppiano e tornano a darsi battaglia su un campo virtuale. United per l’Italia, lo speciale appuntamento che vede protagonisti 22 calciatori pronti - joypad in mano - a sfidarsi dal proprio divano di casa è una competizione eSport 11 contro 11 per supportare la campagna di raccolta fondi a sostegno del lavoro della Protezione Civile Italiana, impegnata quotidianamente per gestire la crisi da COVID-19.IL TORNEO - Anche... Leggi su digital-news eSport : Totti e Immobile si scontrano sul campo virtuale di 'United per l'Italia'

Esports - "United per l'Italia" : Totti - Cassano e Immobile scendono "in campo" per la Protezione Civile

Esports - “United per l’Italia” : si sfidano Totti - Cassano e Immobile (Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo il successo del primo appuntamento che ha riportato il calcio di nuovo in TV dopo settimane di assenza, i grandi campioni del pallone raddoppiano e tornano a darsi battaglia su un campo virtuale. United per l’Italia, lo speciale appuntamento che vede22 calciatori pronti - joypad in mano - a sfidarsi dal proprio divano di casa è una competizione e11 contro 11 per supportare la campagna di raccolta fondi a sostegno del lavoro della Protezione Civile Italiana, impegnata quotidianamente per gestire la crisi da COVID-19.IL TORNEO - Anche...

TWGEEKIT : TOTTI e IMMOBILE “United Per L’Italia”, da giovedì 30 aprile alle 20 - Notiziedi_it : Esports, “United per l’Italia”: Totti, Cassano e Immobile scendono “in campo” per la Protezione Civile - Eurogamer_it : Totti e Immobile si scontrano sul campo virtuale di #UnitedPerLItalia evento di #SkySportUno. - LaPresse_news : coronavirus: Totti, Cassano, Immobile raccolgono fondi per la protezione civile - jomapri7 : RT @FutbolSinEquipo: Italia ???? 1. Vieri 2. Inzaghi 3. Balotelli 4. Luca Toni 5. Del Piero 6. Totti 7. Immobile 8. Di Natale 9. Cassano 10.… -