Tom e Jerry a un metro di distanza: il nuovo murales dello street artist Maupal (Di giovedì 30 aprile 2020) Tom e Jerry a un metro di distanza: il nuovo murales dello street artist Maupal Il gatto e topo più famosi del mondo ci insegnano il distanziamento sociale. Tom e Jerry sono i protagonisti del nuovo murales dell’artista Mauro Pallotta, in arte Maupal, spuntato a Borgo Pio, quartiere della capitale e casa allo street artist. L’opera si intitola “Un metro” e raffigura Jerry che intima a Tom a mantenere le distanze. Il murales è un omaggio all’appena scomparso regista Gene Deitch , il regista del celebre cartoon scomparso lo scorso 19 aprile. Ma non solo: “L’abitudine di mantenere le distanze e usare le mascherine – spiega Maupal in un post su Facebook – diventerà sinonimo di rispetto verso se stessi e verso il prossimo, col passar del tempo includerà anche una nuova forma di rispetto a livello mentale e ... Leggi su tpi È morto Gene Deitch - padre di "Tom & Jerry" e "Braccio di ferro"

