The Flash | Grant Gustin non pensava che avrebbe ottenuto il ruolo del protagonista

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 aprile 2020)non credeva chero scelto lui per interpretare in Theil Velocista Scarlatto nella serie tv di The CW. Per molti ildi The, è il perfetto Barry Allen, ma all'epoca dei provini, l'attore non credeva davvero cheilnella popolare serie tv targata The CW.ha infatti rivelato durante il podcast del collega Michael Rosenbaum che non voleva nemmeno presentarsi all'audizione: "Anche quando hoil provino, non volevo andare, perché ero sicuro che non miro preso, e spesso ho l'ansia da audizioni. Non ero sicuro di voler sprecare il mio tempo, ma soprattutto il loro con qualcosa che sarebbe andata male"., star di The, ha ...