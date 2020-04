Tenta di tagliarsi la gola davanti alla Caritas Un altro dramma della disperazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 aprile 2020) Una brutta notizia giunge dcapitale Roma, anche se fortunatamente l’epilogovicenda non è stato completamente negativo. La Polizia di Stato del commissariato Esquilino è riuscita a salvare la vita ad un uomo, che ha cercato di suicidarsi. Nella giornata di ieri, mercoledì 29 aprile, durante un servizio di controllo effettuato in zona, gli agenti hanno visto un volontarioche li stava allertando. Infatti, una persona voleva togliersi la vita tra via Cavour e il Colosseo. Un uomo si era infatti infilato un piccolo temperino metallico ine stava perdendo moltissimo sangue dopo il gesto insano. L’aspirante suicida è un 45enne, originarioRomania, che non ha una fissa dimora. Quando i poliziotti lo hanno raggiunto, lo hanno visto completamente pallido in viso e stava quasi per svenire. Nonostante le poche forze a ...