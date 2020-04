Tennistavolo | conclusa la stagione sportiva nazionale | tutte le decisioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ilin Italia dice stop allain corso: non verranno assegnati i titoli di campione d’Italia delle manifestazioni individuali, mentre per quelle a squadre verranno congelate le classifiche e non vi sarà alcuna retrocessione. Inoltre a fine giugno verranno stilate le classifiche individuali per laappena dichiarata, e ad inizio luglio verranno determinate quelle per la prossima annata agonistica. Di seguito il Comunicato Ufficiale della FITeT: “Il Consiglio Federale della FITeT, che si è riunito oggi in videoconferenza, ha preso atto delle proposte della CommissioneGare, con riferimento alla conclusione dellaagonistica 2019/2020. Punto 1 Per quanto afferisce l’Attività Agonistica Individuale, il Consiglio Federale ha deciso di cancellare le seguenti manifestazioni: Campionati ...