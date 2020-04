Ten Hag: «Eredivisie in campo a settembre? Lo spero» – VIDEO (Di giovedì 30 aprile 2020) Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Ajax, Ten Hag, sulla situazione del calcio olandese e sulla possibile ripartenza Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, si è espresso sul difficile momento del calcio olandese. In Olanda, lo ricordiamo, i campionati sono stati definitivamente sospesi. Ecco le sue dichiarazioni. «Speriamo di poter tornare in campo a settembre ma stiamo vivendo un momento di grande incertezza. Nessuno sa veramente se potremo tornare a giocare a settembre, ce lo auguriamo tutti naturalmente e adesso siamo tutti concentrati su questo obiettivo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 L’Ajax torna ad allenarsi : il tecnico Ten Hag spiega come – VIDEO

Ajax - Ten Hag : «Tornare a giocare? Ora conta solo la salute» – VIDEO

Coronavirus - Poulsen in quarantena. Ten Hag : «Siamo tranquilli» – VIDEO (Di giovedì 30 aprile 2020) Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Ajax, Ten Hag, sulla situazione del calcio olandese e sulla possibile ripartenza Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, si è espresso sul difficile momento del calcio olandese. In Olanda, lo ricordiamo, i campionati sono stati definitivamente sospesi. Ecco le sue dichiarazioni. «Speriamo di poter tornare inma stiamo vivendo un momento di grande incertezza. Nessuno sa veramente se potremo tornare a giocare a, ce lo auguriamo tutti naturalmente e adesso siamo tutti concentrati su questo obiettivo». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Ten Hag: 'Eredivisie in campo a settembre? Lo spero' - VIDEO - - zazoomnews : L’Ajax torna ad allenarsi: il tecnico Ten Hag spiega come – VIDEO - #L’Ajax #torna #allenarsi: #tecnico - Mediagol : #Video #Eredivisie, l'Ajax torna in campo: ripartono gli allenamenti, Ten Hag spiega come gestirà le sedute - vincenzodesa : @LagrandeWanheda @kravotz @SimoneMaloni L'Ajax di ten hag con le dovute proporzioni. - gazz_rossonera : Ten Hag: “Stop al calcio in Olanda? Qui abbiamo un’altra cultura” -

Ultime Notizie dalla rete : Ten Hag L’Ajax torna ad allenarsi: il tecnico Ten Hag spiega come – VIDEO Calcio News 24 Ten Hag: «Eredivisie in campo a settembre? Lo spero» – VIDEO

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, si è espresso sul difficile momento del calcio olandese. In Olanda, lo ricordiamo, i campionati sono stati definitivamente sospesi. Ecco le sue dichiarazioni. «Sper ...

L’Ajax torna ad allenarsi: il tecnico Ten Hag spiega come – VIDEO

L’Ajax torna ad allenarsi dopo lo stop. Il tecnico dei lancieri è intervenuto per spiegare le nuove disposizioni e i nuovi metodi Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, è intervenuto per spiegare al megl ...

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, si è espresso sul difficile momento del calcio olandese. In Olanda, lo ricordiamo, i campionati sono stati definitivamente sospesi. Ecco le sue dichiarazioni. «Sper ...L’Ajax torna ad allenarsi dopo lo stop. Il tecnico dei lancieri è intervenuto per spiegare le nuove disposizioni e i nuovi metodi Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, è intervenuto per spiegare al megl ...