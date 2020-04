Taylor Mega Instagram stratosferica | video hot in bikini e guantoni | alza la gamba e si

(Di giovedì 30 aprile 2020) Con l’occasione di promuovere una bevandatorna su, pubblicando unmolto eccitante, che la vede a Sharm El-Sheik, impugnaree lottare come una guerriera. Gli occhi dei follower tutti puntati sul corpo favoloso dell’influencer che indossa ungiallo intrigante. In primo piano il lato B che pare scolpito, ma soprattutto il lato A. Nulla da dire: sembra una statua tanto è perfetta. Tanti i complimenti e i cuoricini: i fan hanno apprezzato eccome.hot inlae si vede… Sempre più eccitante, nome d’arte di Elisa Todesco, modella, influencer e imprenditrice italiana, nel mirino della cronaca rosa soprattutto per i suoi flirt: da quello col manager Flavio Briatore, poco dopo la separazione con Elisabetta Gregoraci, a quello ...

AndreaS86197051 : @Sport_Mediaset @gigiodonna1 @LaBene80 Ma che servizio è? Gollini che fa le flessioni con la fidanzata sulle spalle… - NiKRO76 : RT @_equindi_: Con il filtro “fatti e rifatti” siamo tutti un po’ Taylor Mega Quindi gente...dubitate di tutta la fagianaggine che vedete n… - _equindi_ : Con il filtro “fatti e rifatti” siamo tutti un po’ Taylor Mega Quindi gente...dubitate di tutta la fagianaggine che… - massidanu : @stes75_ Adesso va bene tutto, ma dove sono questi VIP? Al GF VIP vedo sossio di uomini è donne, faccio un esempio… - Mary_Dalesio : @ilgiomba @Silver72725560 @EliaAntonella @pagomusic Vabbé quello di taylor mega è un post non recente. Voglio specificarlo. -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Mega

ComingSoon.it

Con l’occasione di promuovere una bevanda Taylor Mega torna su Instagram, pubblicando un video molto eccitante, che la vede a Sharm El-Sheik, impugnare guantoni e lottare come una guerriera. Gli occhi ...Dopo la furiosa discussione con Barbara d'Urso, il progetto cinematografico di Taylor Mega va in fumo. Taylor Mega non smette di far parlare di sé. La bella influencer, dopo l’avventura a L’Isola dei ...