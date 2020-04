Szoboszlai già carico | “Vogliamo giocare la finale di coppa d’Austria” – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Dominik, centrocampista del Salisburgo, è intervenuto per analizzare la ripresa degli allenamenti. Ecco le sue parole: Il centrocampista ungherese del Salisbrugo Dominikè intervenuto per analizzare la ripresa degli allenamenti. Ecco le sue parole: «Abbiamo iniziato con quattro gruppi da sei, ma per il momento abbiamo solo corso. Non è stato divertente, non abbiamo nemmeno potuto toccare il pallone. Speriamo di tornare a lavorare tutti insieme quanto presto. La speranza è quella di tornare in campo perlad’Austria». Leggi su Calcionews24.com