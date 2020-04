Szoboszlai conferma l'interesse del Milan: "Se andrà in porto era destino. Sul tavolo però ho anche altre porposte" (Di giovedì 30 aprile 2020) Negli ultimi tempi si è vociferato molto del presunto interesse da parte del Milan nei confronti di Dominik Szoboszlai e a questo riguardo il giovane fantasista del Salisburgo ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della squadra austriaca. Stando alle parole del giovane talento ungherese il Milan si sarebbe sì fatto avanti per acquistarlo ma i rossoneri non sarebbero l'unica squadra interessata: su Szoboszlai infatti ci sarebbero anche delle squadre di Bundesliga e di Premier... Leggi su 90min (Di giovedì 30 aprile 2020) Negli ultimi tempi si è vociferato molto del presuntoda parte delnei confronti di Dominike a questo riguardo il giovane fantasista del Salisburgo ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della squadra austriaca. Stando alle parole del giovane talento ungherese ilsi sarebbe sì fatto avanti per acquistarlo ma i rossoneri non sarebbero l'unica squadra interessata: suinfatti ci sarebbero anche delle squadre di Bundesliga e di Premier...

