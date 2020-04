Supervivientes: dopo la crisi Hugo Sierra ha deciso di lasciare Ivana Icardi (Di giovedì 30 aprile 2020) Hugo Sierra ha deciso improvvisamente di interrompere la sua relazione con Ivana Icardi. Ecco che cosa è successo poche ore fa Supervivientes: Hugo Sierra lascia Ivana Icardi Vi avevamo appena raccontato della crisi che stavano attraversando Hugo Sierra e Ivana Icardi (clicca qui per leggere l’articolo). Ebbene, inaspettatamente qualche ora fa Hugo ha deciso di lasciare Ivana. È stato tutto molto particolare. dopo settimane di lontananza perché divisi dalla produzione di Supervivientes in due isole diverse, Hugo aveva iniziato a dire che tra loro il rapporto era diventato molto freddo. Lui avrebbe preferito più complicità. Anche quando si ritrovavano in Palapa i due non hanno mai avuto un confronto, ma cercavano di evitare l’argomento. dopo l’ultima diretta e dopo tante lacrime versate, però, Ivana ha preso una decisione ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 30 aprile 2020)haimprovvisamente di interrompere la sua relazione con. Ecco che cosa è successo poche ore falasciaVi avevamo appena raccontato dellache stavano attraversando(clicca qui per leggere l’articolo). Ebbene, inaspettatamente qualche ora fahadi. È stato tutto molto particolare.settimane di lontananza perché divisi dalla produzione diin due isole diverse,aveva iniziato a dire che tra loro il rapporto era diventato molto freddo. Lui avrebbe preferito più complicità. Anche quando si ritrovavano in Palapa i due non hanno mai avuto un confronto, ma cercavano di evitare l’argomento.l’ultima diretta etante lacrime versate, però,ha preso una decisione ...

