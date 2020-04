manuela_zingale : Come 'salvare' la pelle dall'uso di mascherine 28/04/2020 0 A causa dell'utilizzo delle mascherine e dello stress… - Faeiry_ : @Drakesmad_ Sarà lo stress e il periodo della quarantena purtroppo.. - adriana_psy : Tempo di coronavirus, tempo di distanziamento sociale, tempo di entrare in contatto con i nostri pensieri ???????… - _andrea_giorgia : @louihasaniceass Ma appunto sia le prime due storie quelle 'photos girl' e '11' ... cosa vogliono dire.. maria sant… - BisonSabrina : RT @thevisioncom: Gli studi passati sugli effetti della quarantena ci dicono che non possiamo permetterci di tralasciare la nostra salute m… -

Ultime Notizie dalla rete : STRESS QUARANTENA Stress da quarantena? Ecco come affrontare le giornate in totale benessere Ok Salute e Benessere STRESS DA QUARANTENA/ Lavori manuali, dormire bene, poche news: come si vince l’ansia

Nel contesto di crisi attuale si sta ponendo l’attenzione sulle criticità e difficoltà economiche che sta avendo l’Italia nel rimettersi in carreggiata nel post Covid-19, tralasciando però l’important ...

10 cani che rosicchiano mobili e altre cose strane

Il cane è un membro della famiglia e anche lui ha accumulato stress da quarantena. L’assenza dei contatti con gli altri cani, dovuta all’assenza di contatti fra padroni, ha contribuito a dar loro modo ...

Nel contesto di crisi attuale si sta ponendo l’attenzione sulle criticità e difficoltà economiche che sta avendo l’Italia nel rimettersi in carreggiata nel post Covid-19, tralasciando però l’important ...Il cane è un membro della famiglia e anche lui ha accumulato stress da quarantena. L’assenza dei contatti con gli altri cani, dovuta all’assenza di contatti fra padroni, ha contribuito a dar loro modo ...