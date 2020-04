Stop Ligue 1 | Lione | «Richiesto risarcimento per decine di milioni di euro»

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ilnon ha preso bene loper l’emergenza Coronavirus. Ecco il comunicato della società francese Il, tramite un comunicato ufficiale, dichiara di riservarsi il diritto di presentare ricorso per lodella1 e l’assegnazione dei titoli.– «Questa soluzione condivisa da altri club si basava sul principio degli spareggi, del titolo di campione acquisito dal PSG, e con un calendario limitato a 3 settimane in linea con i vincoli imposti dall’emergenza sanitaria, con una formula innovativa che potrebbe interessare le emittenti televisive, attualmente prive di contenuti, nonché l’ambito delle scommesse sportive e tutti gli altri attori economici che operano nel settore calcistico. Questa soluzione avrebbe permesso di soddisfare con precisione il desiderio della UEFA di proseguire le competizioni ...

Vogliamo dedicare questo titolo di campione di Francia nella Ligue 1 2019-2020 a tutto il personale medico e agli altri eroi quotidiani il cui impegno e abnegazione ammiriamo da diverse settimane.