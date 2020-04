Stipendi Napoli, congelata la mensilità d’aprile. La situazione (Di giovedì 30 aprile 2020) A causa dell’emergenza Coronavirus sono stati congelati gli Stipendi di aprile del Napoli. Ecco la situazione del club campano Il pagamento degli Stipendi per la mensilità di aprile, per i giocatori del Napoli, sono stati congelati. A riportare l’indiscrezione è La Repubblica che parla di questa particolare situazione, facilmente spiegabile. Il pagamento degli emolumenti ai giocatori, infatti, possono essere ritardati fino a tre mesi e l’emergenza Coronavirus starebbe facendo il resto, considerando la situazione di incertezza sulla ripresa della Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Napoli - Aurelio De Laurentiis verso il congelamento degli stipendi

I calciatori del Napoli non si sono opposti al congelamento stipendi sperando nella ripresa

