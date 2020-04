Stati Uniti, trenta milioni di disoccupati (Di giovedì 30 aprile 2020) Negli Stati Uniti trenta milioni di persone hanno richiesto nelle ultime sei settimane i sussidi di disoccupazione. Un dato che mostra gli effetti della pandemia sull’economia statunitense, che ha chiuso il primo trimestre con una contrazione del 4,8%. Leggi anche: 26 milioni di disoccupati a causa del virus Solo la scorsa settimana le persone che hanno perso il lavoro e hanno richiesto i sussidi di disoccupazione sono state 3,84 milioni, dopo le 4,4 della settimana precedente e i 5,2 milioni di quella prima ancora. Una crisi del mercato del lavoro senza precedenti. La spesa personale degli americani è calata del 7,5%, un dato mai registrato dal 1959 (quando sono iniziate le rilevazioni), peggiore di quello atteso dagli analisti (intorno al 5,1%). Anche i redditi personali sono scesi del 2%, dello 0,3% in più rispetto alle attese del mercato. Leggi anche: Stati ... Leggi su italiasera Negli Stati Uniti verrà annunciata l’autorizzazione all’uso del remdesivir contro il coronavirus - dice il New York Times

Stati Uniti-Cina - la pandemia non ferma la guerra commerciale

L’effetto del Covid-19 sugli Stati Uniti : PIL 1° trimestre -4 - 8% (Di giovedì 30 aprile 2020) Neglidi persone hanno richiesto nelle ultime sei settimane i sussidi di disoccupazione. Un dato che mostra gli effetti della pandemia sull’economia statunitense, che ha chiuso il primo trimestre con una contrazione del 4,8%. Leggi anche: 26dia causa del virus Solo la scorsa settimana le persone che hanno perso il lavoro e hanno richiesto i sussidi di disoccupazione sono state 3,84, dopo le 4,4 della settimana precedente e i 5,2di quella prima ancora. Una crisi del mercato del lavoro senza precedenti. La spesa personale degli americani è calata del 7,5%, un dato mai registrato dal 1959 (quando sono iniziate le rilevazioni), peggiore di quello atteso dagli analisti (intorno al 5,1%). Anche i redditi personali sono scesi del 2%, dello 0,3% in più rispetto alle attese del mercato. Leggi anche:...

renatobrunetta : Il Governo balbetta e confonde le acque sullo #scostamento di bilancio. Noi abbiamo chiesto 100mld, il Governo ???? r… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Gaston La Touche, Perdono in Bretagna, 1896, The Art Institue of Chicago, Stati Uniti.… - Internazionale : La nuova recessione degli Stati Uniti, farmaci e vaccini, segnali incoraggianti, la ribellione delle regioni, le r… - ROSALBAPAU5 : @realDonaldTrump 30.4.2020 Al Presidente degli Stati Uniti d'America D.J.TRUMP-Da: R.Pau-Ministro Sindacalista ital… - backtoloueh : @Cobainsvoice sii sono tutte molto belle! io vorrei tanto visitare Stati Uniti, Londra e Dublino???? -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Un milione di contagi negli Usa e Trump riapre i macelli Il Sole 24 ORE Immuni, arriva l’App che “controlla” la salute di chi ci è vicino

A breve faremo i conti, e sfrutteremo, le capacità di Immuni, la app che, come tutte quelle che sono in uso o in preparazione in molti paesi (quasi tutti quelli europei, tra cui la Norvegia che già l' ...

Earth Day: i 50 anni della giornata mondiale della Terra

È stata un’edizione speciale quella 2020 dell’Earth Day, iniziativa mondiale volta alla sensibilizzazione ai temi ambientali, alla riduzione degli sprechi e all’alleggerimento dell’impatto umano sulla ...

A breve faremo i conti, e sfrutteremo, le capacità di Immuni, la app che, come tutte quelle che sono in uso o in preparazione in molti paesi (quasi tutti quelli europei, tra cui la Norvegia che già l' ...È stata un’edizione speciale quella 2020 dell’Earth Day, iniziativa mondiale volta alla sensibilizzazione ai temi ambientali, alla riduzione degli sprechi e all’alleggerimento dell’impatto umano sulla ...