“Speriamo che non mi abbia fatto passare per un donnaiolo” | il Pontefice ironizza sul

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Le donne sono fonti di vita. Eppure continuamente sono offese, picchiate, violentate, costrette a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza fatta a una donna, è una profanazione di Dio che è nato da una donna”, sono parole di Papa Francesco. L’universo femminile è sotto assedio e il Papa scende in trincea al loro fianco. Sopratutto in questi giorni di lockdown, donne costrette a una convivenza forzata con mariti violenti pronti a scoppiare come pentole a pressione. Dalla parte delle donne lo è sempre stato: già ai tempi della dittatura in Argentina da militante nel sociale nelle baraccopoli di Buenos Aires. E da arcivescovo Bergoglio si sarebbe adoperato per costruire una rete clandestina per la difesa e la fuga dei perseguitati. Francesco, il Papa delle donne (Gruppo Editoriale San Paolo), il saggio ...