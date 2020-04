Spazio | Ingenuity è l’elicottero che volerà su Marte | la prima macchina che si alzerà in

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020)è il nome dell’elicottero che volera’ sunella missione Mars2020 e che e’ destinato a diventare lache si alzera’ in volo su un pianeta diverso dalla Terra. Il nome e’ stato proposto da una ragazza di 11 anni dell’Alabama che ha vinto il concorso nazionale lanciato negli Usa per sceglierlo, al quale hanno partecipato 28mila studenti. “L’ingegno e la genialita’ delle persone che lavorano duramente per superare le sfide del viaggio interplanetario sono cio’ che consente a tutti noi di sperimentare le meraviglie dell’esplorazione dello“, ha scritto Vaneeza Rupani, nella motivazione inviata alla Nasa. “L’ingegno incarna i valori che il nostro l’elicottero mostrera’ a tutti quando il prossimo anno decollera’, diventando lache ...