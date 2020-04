Spadafora “Senza ok al protocollo, il governo chiudera’ il campionato” (Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del calcio, non solo la Figc, per avere approfondimenti sul protocollo presentato. Se verra’ trovata una sintesi tra il Comitato e la Federcalcio, gli allenamenti potranno riprendere e questo avra’ una ricaduta positiva anche sulla possibile ripartenza del campionato. Viceversa sara’ il governo a decretare, per motivi di evidente emergenza sanitaria, la chiusura del campionato anche creando, nei limiti del possibile, le condizioni affinche’ il mondo del calcio paghi meno danni possibile”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora in collegamento con la trasmissione “Mi Manda Raitre”. “In questo secondo caso ci assumeremmo noi le responsabilita’ della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del calcio, non solo la Figc, per avere approfondimenti sulpresentato. Se verra’ trovata una sintesi tra il Comitato e la Federcalcio, gli allenamenti potranno riprendere e questo avra’ una ricaduta positiva anche sulla possibile ripartenza del campionato. Viceversa sara’ ila decretare, per motivi di evidente emergenza sanitaria, la chiusura del campionato anche creando, nei limiti del possibile, le condizioni affinche’ il mondo del calcio paghi meno danni possibile”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzoin collegamento con la trasmissione “Mi Manda Raitre”. “In questo secondo caso ci assumeremmo noi le responsabilita’ della ...

