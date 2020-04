Spadafora: «Iniziati i bonifici per il bonus per i collaboratori sportivi» (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato dell’erogazione del bonus da 600 per tutti i collaboratori sportivi Il Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato dal suo profilo Facebook l’erogazione del bonus da 600 per i collaboratori sportivi. Spadafora – «bonus di 600 euro per tutti i collaboratori sportivi. Il mondo dello Sport coinvolge e impegna migliaia di lavoratori, che svolgono quotidianamente un ruolo fondamentale per il nostro Paese e per il suo benessere, fisico e materiale. Questo momento di difficoltà ha fatto emergere criticità in merito alla dignità e alla stabilità del lavoro: ho preso l’impegno di riformare completamente questo mondo anche dal punto di vista dei contratti. La buona notizia è che sono Iniziati i bonifici per chi ha richiesto il bonus come collaboratore sportivo, e ... Leggi su calcionews24 Scudetto del Cuore - Spadafora : «Bella iniziativa» (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Ministro per lo Sport, Vincenzo, ha parlato dell’erogazione delda 600 per tutti iIl Ministro per lo Sport, Vincenzo, ha annunciato dal suo profilo Facebook l’erogazione delda 600 per i– «di 600 euro per tutti i. Il mondo dello Sport coinvolge e impegna migliaia di lavoratori, che svolgono quotidianamente un ruolo fondamentale per il nostro Paese e per il suo benessere, fisico e materiale. Questo momento di difficoltà ha fatto emergere criticità in merito alla dignità e alla stabilità del lavoro: ho preso l’impegno di riformare completamente questo mondo anche dal punto di vista dei contratti. La buona notizia è che sonoper chi ha richiesto ilcome collaboratore sportivo, e ...

