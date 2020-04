Space Jam 2: LeBron James svela il logo e il titolo del film (Di giovedì 30 aprile 2020) Space Jam 2 ha ora un titolo e nuovo logo rivelato dal protagonista e produttore LeBron James con un post online. Space Jam 2 ha ora un logo ufficiale che svela anche il titolo dell'atteso sequel, Legacy, grazie a un post condiviso online da LeBron James. Il campione del basket sta collaborando alla realizzazione del progetto fin dal 2014 dopo aver amato il film originale del 1996. LeBron James sarà il protagonista del film Space Jam 2 che avrà alla regia Malcolm D. Lee, già dietro la macchina da presa di Il viaggio delle ragazze. Il video pubblicato online dalla star mostra così in breve il teaser poster del progetto che dovrebbe arrivare regolarmente nelle sale nell'estate 2021. Il sequel di ... Leggi su movieplayer Baby driver il genio della fuga/ Video - su Rai3 il film con Kevin Spacey e Jamie Foxx

