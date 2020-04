“Sono fiero di essere il vostro presidente”, Cellino scrive ai tifosi del Brescia (Di giovedì 30 aprile 2020) Brescia è stata una delle città più colpite dall’emergenza Coronavirus, anche per questo il presidente della squadra di calcio, Cellino, è stato sempre contrario alla ripresa del campionato. Il numero uno delle Rondinelle ha deciso di scrivere una lettera ai tifosi attraverso il sito ufficiale del club. “A tutti gli affezionati partner, sponsor e abbonati del Brescia Calcio: grazie, di cuore! Da tempo pensavo di rivolgermi a voi, ma mi mancavano le parole. Strozzate dall’angoscia e dal dolore che ho sentito miei durante il periodo peggiore dell’emergenza coronavirus, vissuta al vostro fianco, ascoltando e sentendo ogni giorno storie terribili che hanno toccato da vicino anche tanti di voi. Una situazione del genere avrebbe messo in ginocchio chiunque: non i Bresciani! E così ho capito che non sono luoghi ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 aprile 2020)è stata una delle città più colpite dall’emergenza Coronavirus, anche per questo il presidente della squadra di calcio,, è stato sempre contrario alla ripresa del campionato. Il numero uno delle Rondinelle ha deciso dire una lettera aiattraverso il sito ufficiale del club. “A tutti gli affezionati partner, sponsor e abbonati delCalcio: grazie, di cuore! Da tempo pensavo di rivolgermi a voi, ma mi mancavano le parole. Strozzate dall’angoscia e dal dolore che ho sentito miei durante il periodo peggiore dell’emergenza coronavirus, vissuta alfianco, ascoltando e sentendo ogni giorno storie terribili che hanno toccato da vicino anche tanti di voi. Una situazione del genere avrebbe messo in ginocchio chiunque: non ini! E così ho capito che non sono luoghi ...

