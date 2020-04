Sondaggi politici Tecnè: emergenza coronavirus, 54% promuove Conte (Di giovedì 30 aprile 2020) Sondaggi politici Tecnè: emergenza coronavirus, 54% promuove Conte Il 54% degli italiani promuove il premier Conte per come sta gestendo l’emergenza coronavirus mentre il 44% lo boccia. Questi i dati raccolti dagli ultimi Sondaggi politici dell’Istituto Tecnè per Quarta Repubblica il 27 aprile. Rimane quindi ancora molto alto il gradimento del presidente del Consiglio. Sondaggi politici Tecnè: fase 2, le critiche dell’opposizione e le perplessità della maggioranzaSegui Termometro Politico su Google News Anche dopo la conferenza stampa di domenica scorsa in cui ha illustrato i dettagli della fase 2. Dettagli che non sono piaciuti nè all’opposizione nè ad alcune categorie produttive. Malumori si sono registrati anche all’interno della stessa maggioranza che sostiene il governo. Non sono infatti passate ... Leggi su termometropolitico Sondaggi politici Ipsos : un italiano su due pronto a scaricare l’app Immuni

