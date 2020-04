Sondaggi politici elettorali oggi 30 aprile 2020 | risale il gradimento per Conte

(Di giovedì 30 aprile 2020)30: ultimissimi– Nonostante qualche inciampo nelle ultime settimane di emergenza Coronavirus in Italia, il premier Giuseppemantiene ancora un certonel popolo del nostro Paese: è ciò che emerge dall’ultimoo condotto da Tecnè per la trasmissione di Rete 4, Quarta repubblica. A chi chiedeva un giudizio sull’operato del presidente del Consiglio durante la crisi da Covid-19, infatti, più della metà del campione ha dichiarato di essersi fatto un’opinione positiva. Nonostante ciò, il popolo italiano si dice molto meno soddisfatto – ad esempio – di quello di Germania e Regno Unito, dove pure i numeri del Coronavirus sono galoppanti.: I DATI RILEVATI DA TECNE’ Su ...

LegaSalvini : SONDAGGI, TUTTI CONTRO CONTE: UN ELETTORE SU DUE VUOLE ELEZIONI DOPO IL CORONAVIRUS - SkyTG24 : Sondaggi politici, Ipsos: 'Lega in calo del 5,75%' - CristinaBilec : Ma che pensa di risolvere #Salvini con #occupazioneparlamento,oltre a rendersi ridicolo? Ha visto i sondaggi e non… - AlocciRoberto : RT @MariaElenaBozz1: Che Paese assurdo e di pazzi il nostro! I politici piuttosto che cercare un punto d’incontro tra i vari schieramenti p… - MariaElenaBozz1 : Che Paese assurdo e di pazzi il nostro! I politici piuttosto che cercare un punto d’incontro tra i vari schierament… -

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici e concentriamo la nostra attenzione sui dati di Ipsos per Di Martedì. L’istituto ha fatto il punto della situazione sul gradimento dei var ...Al direttore - Tra le cose che mi hanno colpito in questi giorni c’è l’espressione “intelligenza collettiva”. L’ha usata la virologa Ilaria Capua per raccontare il progetto studiato insieme a un’altra ...