Sindrome di Kawasaki e Covid, il pediatra: “Se i bimbi hanno questi sintomi chiamate subito il medico” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Sindrome di Kawasaki e Covid19? Se i bambini hanno questi sintomi chiamate subito il medico”, il pediatra Angelo Ravelli dell’ospedale Gaslini di Genova sottolinea i rischi di questa malattia. Ospite di Barbara D’Urso in collegamento con Pomeriggio 5, il medico ha parlato della Sindrome di Kawasaki, patologia infiammatoria che può colpire i bambini fino a due anni e, secondo gli ultimi studi, avrebbe delle correlazioni con il Coronavirus. Ecco l’intervento del pediatra Ravelli: “A Bergamo, una buona parte dei bimbi con Sindrome di Kawasaki è risultata postitiva o esposta al contagio. La Sindrome di Kawasaki si prende entro i due anni. I sintomi sono febbre elevata, che scende poco e non risponde alla terapia antibiotica. Macchie sul corpo tipo morbillo, congiuntivite, ingrandimento ghiandole, pieghette sulle labbra, rigonfiamento delle ... Leggi su tpi "Cosa c'è dietro la sindrome di Kawasaki che spaventa le famiglie"

Coronavirus - pediatra : “Aumento di casi di sindrome di Kawasaki in Lombardia - Liguria e Piemonte. Il problema sarà il rientro a scuola”

La sindrome di Kawasaki e il coronavirus (Di giovedì 30 aprile 2020) “di19? Se i bambinisubito il medico”, ilAngelo Ravelli dell’ospedale Gaslini di Genova sottolinea i rischi di questa malattia. Ospite di Barbara D’Urso in collegamento con Pomeriggio 5, il medico ha parlato delladi, patologia infiammatoria che può colpire i bambini fino a due anni e, secondo gli ultimi studi, avrebbe delle correlazioni con il Coronavirus. Ecco l’intervento delRavelli: “A Bergamo, una buona parte deicondiè risultata postitiva o esposta al contagio. Ladisi prende entro i due anni. Isono febbre elevata, che scende poco e non risponde alla terapia antibiotica. Macchie sul corpo tipo morbillo, congiuntivite, ingrandimento ghiandole, pieghette sulle labbra, rigonfiamento delle ...

fattoquotidiano : SINDROME DI KAWASAKI SU PAZIENTI COVID È un’infiammazione dei vasi sanguigni: casi in Inghilterra e adesso anche al… - fattoquotidiano : Sindrome di Kawasaki, Oms: “Allo studio un’eventuale correlazione con il coronavirus” - Corriere : I pediatri di molte zone d’Europa hanno lanciato l’allerta dopo aver registrato un numero particolarmente elevato d… - Lord_Vltor : Chiedo scusa, ma per me, fino a ieri, la sindrome di Kawasaki aveva 'sto aspetto qua: - radiolombardia : Coronavirus, i nostri figli rischiano o no? Verità sulla sindrome di Kawasaki - -