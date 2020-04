Silvia Mazzieri | «Il desiderio di lasciare il segno»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) A Silvia Mazzieri la prospettiva di non poter andare dal parrucchiere fino a giugno è qualcosa che non spaventa. Nonostante abbia vinto la fascia di Miss Cinema a Miss Italia e sia particolarmente apprezzata non solo per il suo talento, ma anche per la sua bellezza, passare il tempo davanti allo specchio, specie nel mezzo di una quarantena, non è tra le sue priorità: «Adesso ho la ricrescita di questo rosso ramato che mi sono fatta per DOC ma, in generale, non sento il bisogno di truccarmi e di farmi sempre la piega. Apparire curata agli eventi è un conto, ma nella vita di tutti i giorni mi piace la semplicità, vestire comoda e far respirare la pelle, visto che veniamo sempre molto truccati sul set» racconta Silvia al telefono dalla sua casa di Roma. Il lockdown lo sta vivendo in solitudine, e per sua scelta: «Non avevo mai avuto l’occasione di stare completamente da sola con me stessa e, anche se all’inizio non è stato facile, ne ho approfittato».